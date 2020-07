Rubén Magnano: “Jamás me subí arriba de un resultado”

Uno de los entrenadores más prestigiosos de nuestro país, con una trayectoria increíble y ganador, entre tantos logros, de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 junto con la denominada “generación dorada del básquet”, brindó una entrevista al segmento deportivo de Radio Nacional Córdoba.

Actualmente, Rubén se desempeña como Director Deportivo de las Selecciones Nacionales de la Federación Uruguaya. En comunicación con Volumen de Juego, explicó cómo es su nueva función, que tiene que ver más con lo organizativo, con aportar su experiencia desde otro lado y no al borde de la cancha. Además, compartió las nuevas sensaciones que vive al ver un partido de básquet desde la platea, pero aclaró que se trata de un nuevo desafío que engrosa su carrera dentro de la actividad y lo resumió con esta cita: “Yo nunca me subí arriba de un resultado”, haciendo alusión a que, con tremenda trayectoria, podría estar dirigiendo en cualquier parte del mundo.

Al ser consultado sobre qué significó haber dirigido la “generación dorada”, Magnano confesó que todavía no se ha tomado el tiempo para pensar en eso, pero que siente haber sido un privilegiado por estar en ese lugar. Además, destacó que lo mejor de esa experiencia fue la gratitud que le dejó ese equipo y la gente, que se lo recuerda diariamente.

Dentro de la extensa entrevista, también opinó sobre el presente del seleccionado argentino, expresando su alegría por los logros obtenidos en los últimos tiempos y reconoció que se siente feliz por la continuidad de la Oveja Hernández como entrenador hasta los JJOO de Tokio del año que viene.

A su vez, se hizo lugar para hablar de Luis Scola y su compromiso para seguir vistiendo la camiseta nacional, al tiempo que destacó la proyección de los jugadores de nuestro país en grandes ligas como la NBA.

Para terminar, Rubén Magnano aseguró que no cierra las puertas para volver a dirigir la celeste y blanca y, sobre esta decisión, sentenció: “Nunca digas nunca”.

