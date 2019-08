Roy Cortina: “La oposición no está preparada para gobernar la Ciudad”

El candidato a legislador por Juntos por el cambio, Roy Cortina, explicó porque se alejó de Consenso Federal en la Ciudad, el espacio de Roberto Lavagna, y aseguró que la oposición “no está preparada para gobernar la complejidad de la Ciudad de Buenos Aires”. “Respeto a Matías Lammens (candidato a jefe de Gobierno por el Frente de Todos), me cae muy simpático, pero no me imagino a La Cámpora ni a la centro-izquierda gobernando la Ciudad”, afirmó.

En diálogo con #Borderperiodismo, el dirigente socialista criticó la conformación de la Alternativa encabezada por Matías Tombolini en la Ciudad. “Me decepcionó mucho el espacio de Lavagna, donde el progresismo fue dejado de lado”, indicó. En este sentido, Cortina sostuvo que es “muy difícil” armar una propuesta por fuera de la grieta y consideró que la centro-izquierda “tendrá que hacer una autocrítica”. Siempre intentó algo por fuera de la grieta, pero ha ido en declive desde los 4 millones de votos para Binner”, completó.