Rompen el recientemente inaugurado paseo en el parque Yrigoyen

Hace días fue inaugurada la remodelación que realizó la Municipalidad en el paseo interno ubicado en el corazón del parque Hipólito Yrigoyen, conocido como rotonda del Gaucho y ya ha sido víctima de actos vandálicos.

Si bien, no se trata de grandes destrozos, ya se han dañado algunos bordes y perfiles de las pilastras que rodean al monumento y constituyen la rotonda, producto de la actividad de algunos skaters (jóvenes que practican ese deporte y lo han hecho en un lugar no preparado a tal fin).

Es importante agregar, a propósito, que el Municipio está trabajando para culminar con la construcción del parque de los jóvenes, por lo que, momentáneamente, la pista de skate, no se encuentra habilitada. No obstante, no debe ser excusa para utilizar otros espacios, recién remodelados cuyo destino es brindar un espacio verde de esparcimiento para familias, sanrafaelinos y turistas.