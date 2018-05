Rolando Figueroa indicó que no comparte del todo la línea política del presidente de la repúblic

Así lo expresó el vicegobernador de la provincia durante una conferencia de prensa brindada en la mañana de hoy en San Martín de los Andes, luego de acompañar al ex secretario de turismo de la localidad, en su informe de gestión.

Al ser consultado sobre el acuerdo del Ejecutivo Nacional con el Fondo Monetario Internacional, Figueroa indicó que no comparte del todo la línea política del Presidente de la República, pero que sí hay que trabajar de la mano y en forma coordinada.

Ante la pregunta sobre su posible precandidatura para la gobernación en el 2019, Rolando Figueroa indicó que no es momento de hablar de política partidaria, si no de poner el hombro todos los argentinos para salir de esta situación.