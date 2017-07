Roger Federer re escribe su propia historia

Cuando Pete Sampras se retiró en 2002 con 14 títulos grandes el mundo del tenis opinaba (me incluyo) que iba a ser casi imposible romper ese récord. Un año más tarde, Roger Federer ganaba la primera de sus 8 copas en Wimbledon y así iniciaba una historia que el mismo iba a reeditar año a año.

Si bien las temporadas 2006, 07, 08 y 09 (cuando gana su único Roland Garros), entre otras, fueron las “mejores”, antes de la irrupción de Novak Djokovic y Andy Murray (quienes junto a Rafael Nadal integraron el Big Four), este 2017 es un suceso absolutamente inesperado teniendo en cuenta los 35 años y el bagaje “a cuestas” de su físico. Haber ganado Australia, Indian Wells, Miami y Wimbledon catorce años después de su primera conquista grande es difícil de asimilar hasta por los más expertos analistas de tenis. Cómo puede ser que siga elevando su nivel?

Que hace para mejorar su físico a los 35 años? Son algunas de las incógnitas de este super atleta con un talento y ansias inagotables de superación.

Se agotaron los adjetivos calificativos para graficar semejante leyenda viva del tenis.

Ni haberse convertido en padre de cuatro chicos hizo que se apartara de su objetivo de búsqueda de gloria absoluta.

Que sigue? Ganar el US Open? Why not? Logrará los 20 Grand Slams? Una vez retirado, podrá alguien superarlo?

Considero que los amantes del tenis desean que nadie alcance al suizo, que sea el único, que nadie le quite ese halo de “Su Majestad” que ha sabido diseñar gracias a su excelencia y prestigio tanto dentro como fuera de los courts.

La final de hoy fue una “muestra gratis” de lo que es capaz de hacer Mister Federer con su raqueta, hacer sentir a su rival como si fuera un amateur, Marin Cilic se encontró 36 y 03 absolutamente desbordado por la situación, sin herramientas para intentar dar vuelta el aluvión de tiros ganadores de los que estaba siendo víctima.

El final de la historia es conocida por todos. Roger Federer continúa reescribiendo su propia historia.

8 Wimbledon, 5 Australia, 5 US Open y 1 Roland Garros.

Chapeaux!