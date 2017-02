Rogelio De Leonardi dijo que “Nación no abre las paritarias y les tira el fardo a las provincias”

Tras la reunión que mantuvo el Gobernador riojano Sergio Casas, entre mandatarios provinciales y Nación por la Paritaria Docente estableció que cada distrito deberá negociar los aumentos salariales con sus respectivos gremios. Rogelio De Leonardi, Secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, considero que “el Gobierno Nacional ha decidido unilateralmente no cumplir con Ley de Paritaria Nacional”.

De Leonardi expreso que los “gobierno provinciales se unan, pero que se unan también con los que estamos en los sindicatos, en la militancia diaria para que Nación no deje de lado responsabilidad que tiene”.

En igual sintonía con el gobernador riojano, De Leonardi, sostuvo que “desde el año pasado estamos denunciando con responsabilidad, con seriedad y con la prudencia que requiere antes del inicio de las clases decir que el pronóstico pueda ser de no inicio”. Por ultimo desde AMP no descartan en realizar medidas de fuerzas porque no haya acuerdo en el ámbito local.