Rodríguez Larreta asumió su segundo mandato en la Ciudad de Buenos Aires

Con la presencia del presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y funcionarios del gabinete nacional, Horacio Rodríguez Larreta asumió su segundo mandato como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Por la mañana, en su discurso ante la Legislatura Porteña, Rodríguez Larreta convocó a construir “el diálogo, el consenso y una agenda común que beneficie a todos los argentinos” y señaló que desde la Ciudad que colaborará para que “le vaya bien” al futuro presidente Alberto Fernández.

Informe: Liliana Arias

El jefe de la ciudad dijo que “los próximos años de la Argentina tienen que estar marcados por el diálogo, el consenso y la construcción de una agenda común que beneficie a todos los argentinos”. “Desde la Ciudad vamos a colaborar todo lo posible para que al nuevo gobierno electo le vaya bien, porque si al presidente electo, Alberto Fernández, le va bien, nos va bien a todos los argentinos”, añadió.

En su discurso, Rodríguez Larreta agradeció “a los vecinos de la Ciudad, a los que con su voto me dieron un apoyo histórico para seguir trabajando, y también a los que eligieron otras propuestas políticas por participar y por hacer las críticas constructivas que me ayudaron y me ayudan a crecer y mejorar”.