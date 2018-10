¿Rodrigo de la Serna se suma a ‘La casa de papel’?: “No confirmaron nada”

La casa de papel se convirtió en un fenómeno en todo el mundo. De hecho, es la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix.

En diálogo con el equipo de Modo Sábado, la actriz Itziar Ituño (la inspectora Raquel Murillo) habló sobre el éxito de la serie y se refirió a la posible incorporación de Rodrigo de la Serna. “He oído el rumor de que está, pero no nos han confirmado nada. No lo conozco, pero me encantaría tener un argentino, sería un placer”, dijo.

Acerca de la tercera temporada, Ituño dijo que no puede adelantar nada sobre el guión, pero confirmó que no se tratará de un flashback que relate el origen de los personajes, como se había especulado en algún momento. “La historia avanza”, afirmó.