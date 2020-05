Rodolfo Mederos: ¿No será que para la naturaleza, la pandemia era necesaria?

Rodolfo Mederos, conversó con Santiago Giordano por Radio Nacional y contó cómo vive este período de aislamiento y una particular perspectiva de la pandemia mundial de coronavirus.

“Estoy en casa estudio, aprendo, imagino, siempre me interesó saber qué es lo que pasa en el Mundo, sólo que ahora debo hacerlo dentro de mi casa”.

Para Mederos el arte siempre está a expensas de otras preocupaciones de la humanidad y cuando la humanidad empieza a preocuparse por la salud o el hambre el arte es postergable y cuando uno se dedica a eso tiene que estar preparado para esa postergación pero hay que tener cuidado, postergar el arte no debe ser postergarse uno mismo.

“Ahora la raza humana está sobrepasada por una situación que al meno por ahora no puede controlar, por ahora se guarda y lo logra a duras penas, pero siempre estamos viendo desde el lado de la raza humana, una visión muy ombliguista,pero y si lo viéramos desde el lado de la naturaleza? no será un acontecimiento necesario ?; porque si no fuese necesario entonces la naturaleza estaría equivocada”