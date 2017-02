Rocamora puso suspenso hasta el final pero festejó Deportivo Viedma

En una nueva presentación por la Conferencia Sur del TNA, este martes, Tomás de Rocamora perdió 74-79 frente a Deportivo Viedma en un juego que también mostró muchas emociones y un cierre apretado que a un minuto del final no tuvo un ganador claro. El goleador y figura del juego fue Matías Novello, con 22 puntos, mientras que en el conjunto bonaerense los foráneos McCullough y Nwogbo terminaron con 19 y 17, respectivamente.

En cancha se enfrentaron dos equipos que venían dulces, Rocamora con cuatro triunfos al hilo y Deportivo Viedma con tres. Y de los dos terminó festejando la visita porque fue más inteligente y efectivo a la hora de cerrar un juego que pareció tener controlado en un pasaje del último cuarto pero que se enredó para bien del Rojo gracias a una reacción liderada por Matías Novello que, de todas formas, no alcanzó. Sabor amargo por la derrota y satisfacción de saber que con un poquito más la historia pudo ser distinta.

Deportivo Viedma le complicó la noche a Rocamora con la presencia de O’Louis McCullough y Lotanna Nwogbo, dos tipos con pinta de guardaespaldas de una estrella del pop yanqui, que en el poste bajo sacaron casi todo lo que se les puso enfrente. Y, además, fueron un arma letal en ataque y no solo en la pintura. El equipo de Juan Varas tuvo que batallar mucho para sortear ese escollo ya que por lo demás hizo un buen papel en la contención de jugadores importantes como Franco y Knetch, quienes terminaron con un goleo bajo en comparación con sus habituales planillas.

Incluso arrancó mejor el Rojo, ya con Novello liderando las ofensivas y llegando a sacar una ventaja de seis puntos que obligó a Leo Hiriart a pedir su primer minuto. Después la visita se acomodó mucho mejor y con un parcial 9-0 a favor le pasó las preocupaciones al dueño de casa. El primer parcial quedó 15-18 y en el segundo un par de triples en fila de Cuello e Impini dejaron el tablero 23-23. Deportivo Viemda hizo luego una pequeña luz que en el cierre se achicó con apariciones de Podestá en la pintura y el final fue 34-37.

Cuando volvieron a jugar Rocamora salió mejor armado, apariciones de Cuello y Medina Reyes pusieron las cosas 38-37. Con una bomba de Knetch, la única de la noche, Deportivo Viedma volvió a pasar al frente pero nunca pudo despegarse. Varas le siguió dando minuto a los pibes ya que por lesión de Franco Benítez hubo un gladiador menos. Y sino se sintió más fue porque el equipo redobló esfuerzos ante un rival con mayor potencial. El tercer cuarto se cerró con triple de Novello desde más de ocho metros (54-56).

Rocamora tuvo que correr mucho más que jugar porque el rival así lo exigió. Con eso se mantuvo a tiro hasta que Deportivo Viedma se puso 63-72. El minuto de Varas hizo efecto en sus dirigidos, que salieron a vender cara la derrota. Llegó un triple de Cuello para ilusionar (70-72) y luego doble de Medina Reyes para hacer saltar al estadio (73-74). McCullough después fue a línea y anotó los dos aunque restaban 40 segundos todavía. Sin embargo, la ofensiva local no salió según lo planeado y el foráneo volvió a la línea.

Deportivo Viedma no pudo cerrarlo y le dio una vida más a Rocamora, que no encontró la mejor manera de llegar a un milagro que no estuvo tan lejos. Todo se definió en el último minuto, ahí donde el que tuvo la mente más fría y supo controlar el envión que se le vino terminó llevándose el triunfo. Maxi Tabieres sí se encargó finalmente de sepultar cualquier última esperanza con dos certeros libres. Fue derrota del Rojo que ahora tendrá que enfrentar a Parque Sur y La Unión como visitante en lo sucesivo.