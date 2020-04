Roberto Salvarezza:“Hay una actividad descollante de la ciencia argentina”

El titular de la cartera de Ciencia,Tecnología e Innovación de la Nación Roberto Salvarezza, destacó los avances científicos que se están llevando a cabo en los laboratorios de nuestro país, como el logro de los profesionales del Instituto Malbran que lograron identificar el genoma del Covid 19 , lo que fue una noticia de impacto en medios locales e internacionales . El Ministro señaló como un hecho importante “los estudios de desarrollo sobre la alternativa del plasma convaleciente e hiperinmune que involucra al Hospital de Hemoderivados de Córdoba”. Al ser consultado sobre una posible cura del virus , Salvarezza comentó que en el mundo hay alrededor de 70 vacunas en progreso. Una de ellas de desarrollo Israelí , otra de desarrollo estadounidense y la restante con el avance de la Universidad de Oxford. Según Salvarezza, los estudios para una posible cura requieren tiempo y pruebas ya que no solo deben demostrar la eficacia de la vacuna sino también que no generaran daños colaterales . “A eso se suma la demanda que va significar a nivel mundial, lo mismo que sucede en este momento con los insumos sanitarios como el alcohol o barbijos”, explicó. Finalmente el Ministro también aseguró que en los laboratorios argentinos el trabajo en busca de alternativas para una cura, es constante: “hay una actividad descollante de la ciencia argentina”, dijo, aunque consideró que hasta fin de año no creen que se logre elaborarla.