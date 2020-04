Roberto Díaz: “Se está considerando que la vivienda es un derecho”

El Gobierno nacional emitió un decreto de necesidad y urgencia Nº 320/2020 que congela los precios de los alquileres, suspende posibles desalojos y se evitaría la ejecución de garantías: “Estamos conformes con la medida porque no solo cubre el problema que iba a tener que afrontar el inquilino de vivienda permanente, sino también contempla a muchos comercios, monotributistas que por ser actividades no esenciales, no están generando ingresos para poder pagar el alquiler”, así lo expresó al programa radial #ModoActual Roberto Díaz Secretario de Organización de la Federación Inquilinos.

Díaz aclaró que ésta crisis dejó expuesto cuál es el orden de prioridades del Estado en general, en relación al acceso a la vivienda, hoy vemos que son ocho, nueve millones de personas que alquilan en la Argentina y cuando hay un debacle económico, las inmobiliarias podrían dejarte en la calle si el Estado no interviene.