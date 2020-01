Robaron en un centro cultural en construcción

Se está construyendo un centro cultural nuevo en la ciudad y “ante una ola de robos bastante importante no nos salvamos”, señaló Silvina Fontelles, una de las impulsoras del espacio Casa Boulevard que está ubicado en Ituzaingó 80, entre Pellegrini y San Martín, en Paraná. En este sentido indicó que “es un robo bastante extraño” porque no estaba tan rota la puerta de ingreso, según advirtió la policía. Se llevaron tachos para las luces, iluminación, la consola de luces, una garrafa, la soldadora de los obreros, la pava eléctrica, máquinas de humo que estaban dentro de una sala que ya estaba terminada, “pero vamos a seguir trabajando para dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos, no nos van a vencer”, enfatizó Fontelles. Solicitaron no comprar este tipo de elementos si son ofrecidos en la calle, y por favor denunciarlo a la policía.