River y Santa Fe empataron en el Monumental

River no pudo ganar en su presentación como local ante Santa Fe de Colombia. El equipo argentino tuvo chances pero no supo vulnerar el arco defendido por Robinson Zapata. Este empate sin goles corta la racha victoriosa del conjunto de Marcelo Gallardo y deja sabor a poco, ya que River aún no conoce la victoria en esta edición de la Copa Libertadores.

Franco Armani fue protagonista de una atajada superlativa en la que evitó que el Millo se quedara con las manos vacías.

En el Grupo D, el lider es Flamengo de Brasil con cuatro puntos. River y Santa Fe tienen dos, cerrando la tabla Emelec de Ecuador con una unidad.

El jueves 19 de abril River enfrentará al conjunto ecuatoriano como visitante.