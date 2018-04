River viste su arco de lujo y ya no extraña a Barovero

El arco de River tiene dueño. Pasaron muchos. Barovero dejó un lugar vacio un año y medio. Hoy, esta ocupado con creces.

“Batalla será el arquero”. Con estas palabras Marcelo Gallardo, entrenador de River, despejaba todas las dudas sobre el arco Millonario que quedaba sin Barovero, en junio de 2016.

Los meses pasaron y Batalla, de 21 años por aquel entonces, nunca terminó de afiansarse bajos los tres palos mas grandes de la argentina. La desesperación, del periodismo, por el cambio nunca existió en la cabeza del DT, que bancó y bancó al joven arquero.

De pronto algo cambió. Algo se rompió. La defensa no fue sólida ni concreta y Germán Lux llegó para pelearle el puesto de igual a igual.

Lux llegaba con experiencia. Roce internacional. Buenas temporadas en un equipo al que atacaban mucho como La Coruña. Sabía lo que era defender el arco de River. Pero todo eso no fue suficiente. Gallardo, en un golpe de timón, y obligado por lesiones, le dio la oportunidad al menos pensado, Enrique Bologna. El ex Banfield cumplió, pero nunca satisfizo al DT.

El tiempo pasó. Batalla se fue a buscar minutos a Tucumán. Lux y Bologna quedaron de igual a igual, hasta que un señor con apellido de diseñador llegó y se los devoró. Franco Armani, es hoy el elegido. De menor a mayor en el arco Millonario, supo hacer olvidar (al menos de arranque) al mejor arquero de los ultimos diez años. Armani se puso el buzo y no se lo sacó mas superando inclusive al propio “Trapito” que no tuvo un comienzo feliz con la banda.

A horas de la competencia oficial que definira el semestre, el arco de River tiene un solo dueño. Algo que no se solucionó en un año y medio, en solo dos meses quedó en el olvido.