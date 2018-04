River va por el set ante Arsenal

El Millonario quiere su 6ta victoria consecutiva por Superliga. Visitará Sarandí con suplentes. Comenzará 17.45. Será transmisión de Radio Nacional.

River, que viene de conseguir su primer triunfo en la Copa Libertadores 1 a 0 ante el Emelec de Ecuador, pretende continuar su camino triunfal ante el ya descendido Arsenal de Sarandí por la 24ta. fecha.

Es debido a la participación el pasado jueves en tierras ecuatorianas que Marcelo Gallardo pondrá en cancha mayoria de habituales suplentes, pero que aún así, no dejan de conformar un 11 más que competitivo, manteniendo a Franco Armani como pilar fundamental bajo los tres palos.

Habrá descanso de los titulares ya que el jueves próximo jugará ante el mismo rival en Buenos Aires y en caso de ganar tendrá casi asegurada la clasificación a los 8vos. de final de la Copa Libertadores

Desde las 17.45, en la voz de Martin Rubinstein por Radio Nacional, se oirán apellidos como Martínez Quarta, Lollo, Casco, Zuculini, Quintero y quizás el mas resonante de todos, Rojas. Si. Ariel Rojas. ¿Lo recuerdan? Volvió en forma de suplente. Serán sus primeros minutos oficiales del semestre luego de su lesión ante Huracan (realizando el precalentamiento) y de ser titular frente a La U. De Chile en un amistoso hace mas de un mes.

El que no estará ni entre los concentrados será el uruguayo Nicolás De la Cruz que fue sometido a una artroscopía por un síndrome meniscal en la rodilla derecha.

La contradicción es que no podrá tener lo mejor en Sarandí y seguir buscando clasificarse a las Copas de 2019 pero reservará jugadores para la actual edición. Hoy está lejos de ingresar al lote de los primeros cinco equipos y se encuentra con un lugar en la Copa Sudamericana.

Arsenal, que ya descendió, viene de perder 3-0 con Belgrano de Córdoba en lo que fue su 13ra. derrota en el campeonato (sólo ganó dos partidos y empató ocho).

El técnico Sergio Rondina no confirmó el equipo pero se supone que no variará respecto de los once que cayeron ante el ‘Pirata’.

El arquero Pablo Santillo aún no se recuperó de una dolencia muscular, por lo que Maximiliano Velazco continuará como titular.

-Probables formaciones-:

Arsenal de Sarandí: Maximiliano Velazco; Marcos Aureliano, Germán Ferreyra, Facundo Monteseirín y Claudio Corvalán; David Drocco, Mateo Carabajal, Alejo Antilef y Gabriel Alanís; Lucas Wilchez y Diego Cháves. DT: Sergio Rondina.

River: Franco Armani; Camilo Mayada, Luciano Lollo, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Exequiel Palacios, Franco Zuculini y Ariel Rojas; Juan Quintero; Rodrigo Mora e Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Estadio Julio Humberto Grondona (Sarandí).

Hora de inicio: 17.45 hs.