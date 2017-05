River recibirá mañana al Emelec con la mente pensando en el Superclásico

River Plate, que con un empate se asegurará la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, recibirá mañana a Emelec, de Ecuador, por la cuarta fecha del grupo 3 pero la mente está puesta en el Superclásico ante Boca Juniors del próximo domingo en La Bombonera.

El encuentro se disputará desde las 19.15 en el estadio Monumental de Núñez, será arbitrado por el brasileño Anderson Daronco y televisado en directo por la señal Fox Sports.

River Plate es el líder del grupo 3 con puntaje ideal por lo que con un empate se asegurará la clasificación a los octavos de final del certamen sudamericano que conquistó en la edición 2015.

A su vez, en caso de sumar el cuarto triunfo en fila River le sacaría seis puntos de ventaja al escolta Independiente Medellín, de Colombia, y quedaría con buenas chances de ganar el grupo.

Si bien los cruces de octavos de final serán sorteados, los ganadores de los ocho grupos integrarán un copón y los segundos se reunirán en otro.

El ecuatoriano Emelec está más comprometido ya que está tercero con tres puntos y necesita sumar fuera de casa ya que en la última jornada cayó en Guayaquil con el “millonario” por 2-1.

Esta cómoda posición le permitió al entrenador riverplatense, Marcelo Gallardo, preservar a los defensores Jonatan Maidana y Milton Casco y al capitán y mediocampista, Leonardo Ponzio, de cara al Superclásico ante Boca del próximo domingo.

En La Bombonera, River se jugará una de las últimas chances de pelear el título local ya que está a siete puntos del líder con un partido pendiente ante Atlético Tucumán, como visitante.

Además, el campeonato doméstico también retomó importancia para el “millonario” dado que con 42 puntos está a uno de la zona de clasificación a la edición 2018 de la Copa Libertadores.

Los números de River avalan su buen presente ya que no pierde desde la final de la Supercopa Argentina ante Lanús (3-0) en La Plata del pasado 4 de febrero y la última derrota en Núñez fue en el Superclásico ante Boca por 4-2 por la 13ra fecha.

El equipo del “Muñeco” ganó nueve de los últimos diez partidos entre todas las competencias y en total suma un invicto de once partidos.

Casualmente los puntos que dejó en el camino fueron en el estadio Monumental con los empates ante Unión (0-0 en la fecha 15) y contra Sarmiento de Junín (1-1 en la fecha 21).

Con respecto al triunfo en Ecuador y del pasado sábado ante Temperley (4-1), Gallardo apelará a la rotación y tendrá cuatro ausencias confirmadas ya que además de los jugadores que preservará tampoco estará el lesionado Ignacio Fernández.

El ex Gimnasia y Esgrima La Plata sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo en la victoria en Guayaquil del pasado 27 de abril y trabaja a contrarreloj para llegar al clásico.

Los que volvieron a estar en la consideración del cuerpo técnico son los defensores Arturo Mina y Luis Olivera y el mediocampista Tomás Andrade, quien tendrán la posibilidad de ser titulares luego de un tiempo fuera de las convocatorias.

Los otros que tendrán la oportunidad de jugar desde el inicio serán el defensor Luciano Lollo y el delantero Marcelo Larrondo, quienes luego de superar una serie de lesiones debutarán en el torneo sudamericano con la “banda roja”.

Por su parte, Emelec postergó su partido contra Barcelona de Guayaquil y en el último partido frente a Delfín igualó 1-1 y perdió la punta del torneo, como así a uno de sus goleadores -Marlon de Jesús-, quien sufrió una lesión en la rodilla derecha por la que debió ser operado.

Como sucedió con otros equipos extranjeros, el equipo “eléctrico”, que tiene a los argentinos Bruno Vides, Esteban Dreer y Marcos Mondaini, eligió hospedarse en el hotel de Boca Juniors y entrenar en Casa Amarilla.

El entrenador uruguayo Alfredo Arias convocó a 22 futbolistas y recién confirmará el equipo en el vestuario del Monumental donde el equipo ecuatoriano nunca pudo ni siquiera meter un gol en las dos visitas que registra en el historial.

– Probables formaciones –

River Plate: Augusto Batalla; Camilo Mayada, Arturo Mina, Luciano Lollo y Luis Olivera; Rodrigo Mora, Nicolás Domingo, Iván Rossi y Tomás Andrade; Marcelo Larrondo y Carlos Auzqui. DT: Marcelo Gallardo.

Emelec: Esteban Dreer; Jordan Jaime, Fernando Pinillo y Oscar Bagüí; Pedro Quiñóñez; Byron Mina, Osbaldo Lastra, Fernando Gaibor y Ayrton Preciado; Marcos Mondaini y Bruno Vides. DT: Alfredo Arias.

Arbitro: Anderson Daronco, de Brasil.

Hora de comienzo: 19.15

Estadio: River Plate

TV: Fox Sports.