River prepara el equipo de la Copa con el mismo elenco que le ganó a Defensa y Justicia

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, tiene la idea de repetir el equipo que le ganó a Boca 2-0 en la final de la Supercopa y a Defensa y Justicia (3-1) por la Superliga, para el próximo encuentro por la Copa Libertadores, que será el jueves de local contra Independiente Santa Fe de Colombia.

El plantel “millonario” se entrenó hoy en el River Camp de Ezeiza de cara al encuentro ante los colombianos, aunque no hubo práctica de fútbol porque el equipo se repetiría, algo que no pasó en los 11 encuentros que jugó River en lo que va del año.

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Gonzalo ‘Pity’ Martínez; Lucas Pratto y Rodrigo Mora son los once que Gallardo quiere sostener.

Por eso, a pesar de que River tiene ocho partidos en abril (tres por la Copa, cinco de la Superliga, de los que ya jugó uno), es probable que contra Racing haya pocos cambios. Por el momento, no hay lesionados.

River, que enfrentará a Independiente Santa Fe el jueves en el estadio Monumental, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa, tiene como objetivo clasificarse a la segunda fase de la Libertadores. En la Superliga, está a nueve puntos de una plaza de la Libertadores y a tres de clasificarse para la Copa Sudamericana 2019.