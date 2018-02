River debuta en la Copa ante Flamengo tratando de mejorar su juego

River, que atraviesa una crisis futbolística, debutará hoy en la Copa Libertadores de América contra Flamengo de Brasil, en Río de Janeiro, en un encuentro válido por el Grupo 4 de la edición 2018.Flamengo y River jugarán desde las 21.45 en el estadio de Botafogo, a puertas cerradas, con el arbitraje del peruano Michael Espinoza.El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa por un mal momento que se evidencia en la Superliga, donde viene de perder como visitante ante Vélez por la fecha 17, reúne 19 unidades y está muy lejos, a 24 puntos, del líder Boca Juniors (43), con el riesgo de no clasificarse a las copas internacionales de la próxima temporada.River buscará revertir esa situación en la Libertadores, el certamen que ganó en 2015 de la mano de Gallardo, aunque no tendrá un debut sencillo y el “Muñeco” sigue sin encontrar el equipo.Para esta noche, Gallardo no podrá contar con Gonzalo “Pity” Martínez ni con Ariel Rojas, ambos lesionados, y tampoco con Ignacio Fernández, aunque “Nacho” no venía jugando de titular, pero debe cumplir su suspensión tras haber sido expulsado en la pasada edición de la Libertadores ante Lanús en las semifinales.Flamengo, que también llega a este debut ‘copero’ tras una derrota, ya que (con suplentes) perdió 4-0 el clásico ante Fluminense por el Campeonato Carioca, no contará con el apoyo del público.La Conmebol impuso una sanción al club brasileño (dos partidos a puertas cerradas y 300.000 dólares de multa) por los disturbios que sus hinchas hicieron en el estadio Maracaná durante la final de la Copa Sudamericana que “Fla” perdió contra Independiente en 2017.En River, que viene cambiando de equipo cada fin de semana, parecen tener su lugar asegurado el arquero Franco Armani (único de los refuerzos de este año que demostró sus virtudes), el defensor Jonatan Maidana, los volantes Leonardo Ponzio y Enzo Pérez, pero el resto no está definido.El mediocampista Bruno Zuculini, última incorporación de Gallardo, podría tener otra oportunidad para formar el doble cinco con Ponzio, mientras que el colombiano Juan Fernando Quintero y el delantero Lucas Pratto -los otros dos refuerzos- también jugarían.Lucas Martínez Quarta compite por un lugar con Javier Pinola, mientras que el uruguayo Marcelo Saracchi lo hace con Milton Casco. Ninguno conformó.El uruguayo Rodrigo Mora, que volvió bien de una larga inactividad, les pelea la titularidad a Pratto y “Nacho” Scocco, ambos de floja actuación ante Vélez.Este encuentro entre Flamengo y River sufrió un cambio de árbitro a último momento, ya que el peruano Víctor Carrillo adujo “problemas de salud” para no viajar a Brasil. Su lugar será ocupado por su compatriota Michael Espinoza.–Posibles formaciones–

Flamengo (Brasil): Diego Alves; Rodinei, Réver, Juan, Renê; Jonas; Éverton Ribeiro, Lucas Paquetá, Diego, Everton; y Henrique Dourado.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Jonatan Maidana, Marcelo Saracchi; Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini; Juan Fernando Quintero; Ignacio Scocco y Lucas Pratto.

Árbitro: Michael Espinoza (Perú)

Cancha: Olímpico Nilton Santos (Botafogo, Río de Janeiro)

Hora de inicio: 21.45.

TV: Fox Sports.