River busca la semifinal de la Copa Argentina ante el sorprendente Atlanta

River Plate, actual campeón, buscará hoy evitar las sorpresas y dar un nuevo paso hacia la defensa del titulo cuando se enfrente con el sorprendente Atlanta, equipo de la Primera B Metropolitana y una de las sensaciones del certamen, en el partido que abrirá los cuartos de final de la sexta edición de la Copa Argentina de fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio San Juan del Bicentenario, desde las 21.10, con Germán Delfino como árbitro y la televisación de TyC Sports.

El ganador de este cruce se medirá en las semifinales con el vencedor del cruce entre Olimpo de Bahía Blanca y Deportivo Morón, que se enfrentarán el 23 de octubre.

River Plate, único equipo que tiene que dividir y dosificar sus esfuerzos con una triple competencia, debe dar vuelta la página rápidamente, pasar el trago amargo que le significó el empate de local 2-2 ante Atlético Tucumán por la Superliga y poner el foco en el próximo encuentro por la Copa Argentina.

El empate frente al “Decano”, en el estadio Monumental, fue un golpe duro porque los “millonarios”, ganaban 2-0, con los goles de Milton Casco y el colombiano Rafael Santos Borré, pero el conjunto tucumano aprovechó los errores defensivos para empatar gracias a Luis Rodríguez e Ismael Blanco.

Fue el tercer empate consecutivo de los de Nuñez, tras sendos 1-1 ante Argentinos Juniors y Tigre, que lo dejó segundo en el campeonato, con 12 puntos, y no le permitió acercarse al puntero, Boca Juniors.

Marcelo Gallardo, que dispuso un equipo alternativo ante Atlético Tucumán pensando en el cruce con Atlanta, se toma con total seriedad el partido a jugarse en San Juan. No especulará con la diferencia de jerarquía ante un rival de la B Metropolitana y pondrá lo mejor que tiene a disposición en tierras cuyanas, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del certamen.

El “Muñeco” realizaría nueve cambios en relación al equipo del último domingo por la sexta fecha de la Superliga.

Lo más destacado es el retorno de Enzo Pérez, quien formó parte del seleccionado argentino que disputó la última doble jornada de eliminatoria mundialista, ingresó ante Perú y jugó los 90 minutos en la victoria por 3-1 sobre Ecuador, en Quito.

Además ingresarán Germán Lux, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Leonardo Ponzio, Gonzalo Martínez, Ignacio Fernández e Ignacio Scocco (los últimos tres disputaron algunos minutos ante los tucumanos).

La primera duda pasa por saber si Gallardo le dará descanso al paraguayo Jorge Moreira, quien jugó los partidos con su seleccionado ante Colombia y Venezuela, y ante Atlético Tucumán. En ese puesto podría jugar el juvenil Gonzalo Montiel o cambia de lateral a Casco, para que el uruguayo Marcelo Saracchi ingrese como lateral izquierdo.

La otra incógnita pasa por saber quien será el acompañante del goleador ‘Nacho’ Scocco, lugar que se disputan Carlos Auzqui, Santos Borré o el uruguayo Nicolás De la Cruz.

Por el lado de Atlanta, el entrenador Francisco Brescé no dio pistas sobre la formación inicial, pero esperará hasta último momento para confirmar la alineación ya que el volante Fabián Monserrat y el delantero Braian Miranda terminaron golpeados luego del partido del sábado ante Barracas Central (2-2), por la octava fecha del certamen de ascenso.

El DT del equipo de Villa Crespo aún no confirmó si sostendrá como mediocampista izquierdo a Leonel Alvarez o ingresará Previtali.

Atlanta marcha quinto en el campeonato de Primera B con 11 puntos, lo mismo que San Miguel, Colegiales, Estudiantes de Buenos Aires y San Telmo, a ocho del puntero, Tristán Suárez, pero ha llevado a cabo sus mejores presentaciones en la Copa Argentina y tiene tres partidos pendientes.

El “Bohemio”, segundo club de la B Metropolitana en alcanzar los cuartos de final del certamen integrador de todas las categorías del fútbol argentino, utilizará una camiseta especial con una insignia alusiva al encuentro, que contará con los colores fundacionales del club: el azul y el amarillo en franjas verticales que se separan con líneas finas blancas.

En su camino para llegar al lote de los mejores ocho equipos de la Copa Argentina, River venció a Atlas (3-0), Instituto de Córdoba (4-1) y Defensa y Justicia (3-0), mientras que Atlanta fue dando golpes de escena con victorias sobre San Martín de San Juan (3-0), Sport Club Pacífico de General Alvear (3-1) y Belgrano de Córdoba (2-1).

“Millonarios’ y “Bohemios” tienen un frondoso historial, ya que jugaron 85 partidos, 83 en primera división y dos en la B Nacional, con 54 triunfos para los de Núñez y 13 para los de Villa Crespo, con 18 empates.

El capítulo más reciente entre ambos equipos se dio en la temporada 2011-2012, cuando River descendió a la B Nacional y Atlanta ascendió desde la B Metropolitana.

El 5 de octubre de 2011, en el estadio de San Lorenzo, River goleó 7-1, con los tantos de Fernando Cavenaghi -en tres oportunidades-, Martín Aguirre, Lucas Ocampos, Fabián Bordagaray y Andrés Ríos, mientras que para Atlanta descontó Abel Soriano, de penal.

El siguiente partido se disputó el 8 de abril de 2012, con el ‘Bohemio’ como local en el estadio de Velez, cuando Fernando Lorefice marcó el tanto de la victoria 1-0 para Atlanta.

–Posibles formaciones–

River Plate: Germán Lux; Jorge Moreira o Milton Casco o Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola y Marcelo Saracchi o Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio y Gonzalo Martínez; Nicolás De La Cruz o Carlos Auzqui o Santos Borré e Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.

Atlanta: Rodrigo Lugo; Mariano Bettini, Nicolás Bianchi Arce, Nahuel Tecilla y Axel Ochoa; Fabián Monserrat, Gaspar Vega y Leonel Alvarez o Nicolás Previtalli; Adrián Martínez; Fabricio Pedrozo y Braian Miranda. DT: Francisco Berscé.

Arbitro: Germán Delfino.

Estadio: San Juan del Bicentenario.

Hora de inicio: 21.10, por TyC Sports.