Rigen nuevas medidas sanitarias en Resistencia y Gran Resistencia

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, anunció en la noche de este sábado 06 de junio la extensión del aislamiento preventivo, social y obligatorio hasta el 28 de junio e informó de las nuevas medidas que se pondrán en vigencia desde el lunes 08 de junio en Resistencia, Gran Resistencia y área metropolitana donde se presentan el mayor número de casos de COVID-19 en la provincia y en el que existe circulación viral.

El listado enumerado por el gobernador incluye 14 disposiciones que, indicó, fueron evaluadas con autoridades sanitarias de la Nación: “a no decaer, estamos logrando resultados aun cuando se incrementan los casos y el dolor por los hermanos fallecidos. También tenemos alegrías cuando después de 23 días un paciente internado, ya son 5, va saliendo y deja el hospital con esfuerzo extraordinario y el esfuerzo de todos. No es tiempo de polémicas ni para discutir, pero vamos a ser capaces de generar el ámbito para poder resolver estas cuestiones. Después que superemos la pandemia podremos tener todas las diferencias, pero ahora no podemos tenerlas”, indicó.