El acierto de un tema puede cambiar el curso de una banda, Juanchi Baleirón comenta cómo y porqué Aerosmith, liderada por Steven Tyler, pudo disfrutar de una nueva buena etapa a partir de Walk This Way, grabado en 1975, en principio sin letra, para el disco Toys in the Attic.

Particularmente para la sección Riff-Raff, análisis musical y mutaciones de este clásico que tanto le debe a Joe Perry.