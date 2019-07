Ricardo Zielinski: “Estamos buscando algunas incorporaciones”

Atlético Tucumán cerró su parte de preparación en Buenos Aires, con los amistosos que jugó frente a Vélez, Boca y Banfield –todas derrotas-, y ahora comenzó a encarar la última etapa de cara a su debut en la Superliga, que será el próximo lunes, ante Rosario Central, en el Monumental José Fierro. “Estamos buscando algunas incorporaciones, sabemos que necesitamos. Pero nos vino bárbaro -los partidos amistosos-, no solamente al once que puede entrar contra Central, sino también a las divisiones inferiores. Ha sido un trabajo positivo, no hemos tenido muchos lesionados, así que en líneas generales fue bueno porque nos permitió competir. En principio estamos buscando el equipo, no tenemos todos los titulares hoy. Estas evaluaciones dejan más cerca o más lejos a algunos jugadores que están en el plantel. Hace casi dos años que estamos trabajando con varios –juveniles- así que si no se da este año será el año que viene, pero necesitan este tipo de competencias, de pretemporada. El hecho de jugar con Vélez, Boca y Banfield es una buena medida para todos”, comentó el director técnico del Decano, Ricardo Zielinski.