Ricardo Seoane: “No nos queda otra que esperar el fallo del TAS”

En esta puja tan eterna como la pandemia entre San Martín de Tucumán y Defensores de Belgrano, el vicepresidente del Santo, Ricardo Seoane, espera que el Tribunal de Arbitraje Deportivo falle a favor del club de la Ciudadela en su reclamo de que le otorguen el ascenso, ya que AFA decidió dar por terminado el torneo de la Primera Nacional que lideraba. “No está muy en claro cuándo va a venir esa resolución final. Es una injusticia general por donde se lo mire y no hay forma de discutir eso. Si vemos cuáles son los equipos que se refuerzan más bronca nos da, así que no nos queda otra que esperar el fallo del TAS y que se haga justicia. La gente me pregunta en la calle por qué Defensores de Belgrano puede renovar y ustedes no, y me da vergüenza decirlo, San Martín no es Defensores de Belgrano y no entienden la diferencia de categoría y de salarios que tenemos respecto a esos clubes que calzan su presupuesto a la televisión, que con eso no llegamos ni a pagar la planilla salarial de los empleados administrativos”, comentó el directivo al programa El Equipo Nacional.

