Ricardo Pavoni, gloria de Independiente: “Pastoriza era el jefe”

En 1965, con 21 años, Ricardo Pavoni pasó a Independiente. El uruguayo, proveniente de Defensor Sporting Club, llegaba a un equipo multicampeón para reemplazar a un emblema del plantel, Tomás Rolan, quien había sufrido una grave lesión de la cual nunca llegó a recuperarse.

El “Chivo” aceptó el desafío y no sólo cumplió, sino que se convirtió en una de las figuras históricas de la institución, donde ganó cinco Copas Libertadores y una Copa Intercontinental, entre otros títulos.

En diálogo con Radio Nacional, el ex defensor recordó sus años como futbolista, su paso por la Selección uruguaya, y los compañeros que lo acompañaron en la defensa de aquellos años gloriosos del Rojo.

Entre ellos, siempre hace una mención especial para José Pastoriza, otro histórico del club: “El ‘Pato’ era el jefe. No porque su palabra sea sagrada, sino porque él te convencía cómo había que moverse, con lo que fuera. Era muy inteligente y manejaba muy bien la situación”.

De hecho, fue él mismo, ya como entrenador, quien le comunicó al Chivo que no iba a tenerlo en cuenta. “No te voy a decir que tenía pensado largar… yo tenía pensado seguir un año, un año y medio más. (El Pato) me llamó, nos sentamos a tomar un café y me dijo ‘no te voy a utilizar el año que viene, voy a traer al japonés Pérez. Lo único que te pido es que no te vayas y que sigas laburando conmigo'”. Pavoni agradeció, pero optó por probar suerte como DT.

La noticia le dolió, y mucho, pero su relación con el Pato nunca cambió, y Pavoni lo resume de esta manera: “No me acuerdo el día que murió el Pato, como no me acuerdo el día que murió mi papá ni mi hermano. Son personas que están vivas para mi. No sólo no recuerdo la fecha en que fallecieron, yo no recuerdo cómo murieron, sino cómo vivieron. Ahí está el aliento que me dan en la vida”.