Ricardo Giusti: “Bilardo cambió mi estilo de juego”

En la tarde de la Radio Pública, el ex futbolista Ricardo Giusti habló sobre sus inicios en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys y contó cómo el llamado de Carlos Bilardo para ir a la Selección cambió su estilo de juego.

“Yo era un jugador técnico con mucha llegada y mucho gol, convertía hasta de tiro libre. El “Piojo” José Yudica -ex entrenador de la Lepra- decía que yo era el volante argentino con más llegada”, arrancó el ex mediocampista, que acentuó esa costumbre cuando pasó a Independiente, un equipo que se caracterizaba por su estilo ofensivo.

Sin embargo, a partir de 1983, cuando Bilardo lo convocó para la Selección Argentina, cambió su estilo de juego. “Bilardo me llama a la Selección y a partir de eso cambié mi estilo de juego por ser un jugador más táctico, más pensante, más ordenado. Algunos dirán ‘perdiste’, otros dirán ‘ganaste’. Si me preguntas a mi, yo gané, porque con ese juego salí campeón del mundo”, considera.

El “Gringo” fue una pieza fundamental para el ex entrenador de la Selección Argentina. Jugó todos los partidos del Mundial ’86 y volvió a formar parte del equipo que logró el subcampeonato en Italia ’90.

En tanto, evitó decantarse por Lionel Messi o Diego Maradona, pero no dudo en elogiar las cualidades del “Diez”. “Jugué con Diego muchos años y todos quieren saber si es Maradona o es Messi, es la pregunta habitual. Hay cosas que yo te puedo decir de Maradona que no te puedo decir de Messi, porque yo no comparto con él. Diego era un tipo que tenía otras cosas que la gente no veía. La actitud ganadora, dentro y fuera de la cancha, esa actitud que tienen los tipos como el “Cabezón” Ruggeri. Además, en los momentos que más lo necesitaba el equipo, Diego era el que más gritaba, el que más animaba, el que más estaba encima de todos. Esas cosas no las puedo decir de Messi porque yo no comparto nada con él”, explicó.

Además, para concluir, remarcó que hay un factor “clave” que impide compararlos. “Han pasado más de 30 años. El juego ha cambiado notablemente. ¿Cómo hacemos para meterlo a Diego en este fútbol o a Messi en aquel?, planteó.

Por otro lado, Giusti recordó su paso por el Rojo, donde fue campeón de todo, y mencionó a algunos de los entrenadores que marcaron su carrera.