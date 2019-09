Ricardo Diab: “No es un bono, es una recomposición salarial a cuenta”

El vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, en diálogo con Panorama Federal 2019 expresó la posición de la CAME con respecto al acuerdo logrado entre empresarios, sindicalistas y el Gobierno: “No es un bono de $5.000. Es una recomposición salarial a cuenta de futuros, no remunerativa y a pagar en cuotas”. Además Diab detalló: “El trabajador va a recibir $1.000 por mes. Asimismo, el empresario PyME subrayó que “esto es obligatorio para todos. No estábamos en condiciones de afrontar más gastos” y recordó que “va a incidir en que se adelante alguna cuestión paritaria”.