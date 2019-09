Reynaldo Sietecase: ¨Tuve la suerte que mi padre me contara cuentos¨

Reconocido periodista, escritor y poeta, Reynaldo Sietecase nos habla de la edición en audiolibro de su novela más reciente “No pidas nada”. Un nuevo formato que está empezando a crecer en el mercado editorial argentino

“Me sorprendió mucho la propuesta de la editorial, creo que está muy ligada a que esta novela se publicó también en España, es mi tercera novela pero es la primera que se publica allí”.

Siendo España uno de los países con mayor desarrollo de ésta nueva forma de edición literaria, el audiolibro se ésta convirtiendo poco a poco en una nueva alternativa, con los libros en papel en retroceso y los e-books, cuyo mercado está por ahora amesetado.

“El audiolibro te da la posibilidad que de pronto puedas estar manejando y en lugar de escuchar música o la radio queres escuchar a alguien que te cuente un cuento, que te cuente un libro”.

Generalmente los audiolibros son grabados por locutores o actores, sin embargo surgió la posibilidad de que lo hiciera él mismo.

“En mi caso yo leo literatura en radio hace muchísimo tiempo y lo hago en público también y me vino el ofrecimiento”- dijo el autor.

Coincide que este nuevo formato de los libros permite volver a lo primigenio, al relato narrado antes que existiera la escritura.

“Yo reivindico mucho la lectura en voz alta, de hecho tuve la suerte que mi padre me contara cuentos. Yo cuento cuentos, le he contado a mis hijos, niño que me lo pide, niño que cuenta conmigo para que yo le cuente una historia”.

Mas allá de hacer programas de actualidad tiene muy incorporada la literatura en ellos, donde siempre encuentra un espacio para leer algún poema o cuento.

“Me parece natural que de pronto la gente pueda escuchar en lugar de leer. Aunque las dos cosas son complementarias, no compiten”.

Sin embargo reconoce que aún prefiere seguir leyendo en papel.

“Yo tengo un apego al objeto libro que es muy fuerte, por más que leo todo el tiempo en digital, lo hago para el periodismo pero tener un libro en la mano, cargar con un libro me sigue siendo una cosa muy grata”.

Las nuevas ediciones en la Argentina ya están contemplando los tres formatos, ubicándose el audiolibro en cuanto a su precio de venta en un punto medio respecto al libro de papel, el más caro, y el digital, el de menor costo.

“No pidas nada”, editada por Alfaguara, trata de un periodista de investigación que viaja a Río de Janeiro para tratar de develar el pacto entre militares argentinos y brasileños durante la dictadura.

Colaboración José Luis Oliver