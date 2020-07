Revelador testimonio de los casos de COVID 19 en el Castro Rendon

La situación de los choferes de ambulancias del hospital Castro Rendon empezó hace 20 días cuando después de hacer un traslado de COVID 19, los voy a mencionar por números a mis compañeros por respeto a su nombre, el compañero N° 1 al ser trasladado estaba yo de ayudante le ayude a sacarse la ropa vos a medida que te vas sacando la ropa descartable tenés que ir lavando los guantes las manoplas a sacar el camisolín, lo mismo cuando terminas tenes que sacarte el barbijo a la vez también limpiarte la zuela del calzado cuando el compañero levanta el pie derecho tenia rajado el calzado abajo para esto ya llevábamos 100 días de pandemia, subí con una impotencia grandísima a hablar con la dirección del Hospital, todas las puertas abiertas pero todos ocupados entonces me metí en la oficina del doctor Cataneo a las dos de la tarde, lo cual hay otro profesional comiendo con él, entonces tampoco existe la aislación para comer, si no hay respeto arriba los directores que vamos a esperar nosotros abajo que trabajamos todos los días de lunes a lunes 24 hs, de guardia, sábado, domingo, feriados. Bajo el Dr. Cataneo porque no me creía que mi compañero tenía el zapato roto, compañero Cataneo compañero de lucha del año 93 de huelga de hambre, hoy de director y así están las cosas comprobaron que mi compañero tenia roto el zapato paro tampoco fueron y le compraron un par de zapatos teniendo tantas cuentas tantos proveedores el Hospital Castro Rendon gastaron fortuna en el frente del Hospital para tapar las cucarachas porque sigue siendo el mismo Hospital, en el transcurso del día, nada, a la semana mi compañero empieza con temperatura, con gripe, lo hisoparon un día viernes le dieron el resultado el día miércoles que era positivo, para esto estuvo con su pareja, su pareja esta con COVID también. A esto le tenemos que agregar que caen los compañeros camilleros, los 37 camilleros caen 6 positivos quedan 34 aislados en total y el hospital Castro Rendon queda con 3 camilleros. Tres camilleros, que supieron bancarse el fin de semana largo, porque acá está el problema también y la trampa política del doctor Lammel por que mando al administrador el día sábado a las 6 hs de la mañana, a poner 5 camilleros, estamos hablando del sábado fin de semana largo. Para esto nosotros habíamos quedado en una asamblea para el día lunes a las 11 hs de la mañana, el problema del día sábado que no conoce el hospital estamos diciendo que es un hospital de 107 años, los camilleros que están conocen el hospital como su palma de la mano…

De la siguiente forma, lo revelo, el delegado de ATE choferes de ambulancias del hospital Castro Rendon, Raúl Baigorria, al “Regreso informativo de la tarde” …