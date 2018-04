Reunión del partido oficialista rionegrino

El Ministro de Gobierno no confirmó el reemplazo de Suyai Urrutia, en la coordinación de esa dependencia.

Por otra parte, Luis Di Giacomo le dijo a Nacional que lo más importante de la reunión de mañana en Allen del partido oficialista rionegrino no son los nombres de precandidatos a Gobernador, sino la definición de estrategias para la elección de 2019.

No obstante, indicó que no debe descartarse todavía la posibilidad de que Alejandro Palmieri se sume a la postulación, junto a Pedro Pesatti y Mónica Silva.

http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/20113952/VIEDMA-LUIS-DI-GIACOMO.mp3