Resultados de la autopsia: Tricanao no murió ahogado

El fiscal del caso Marcelo Jofré informó que el hombre de 64 años desaparecido el 21 de junio murió de un trombo embolismo pulmonar agudo, “no sintió nada, falleció de forma instantánea, ha estado caminando y ha caído al agua después de esta muerte súbita”. Por otra parte, los pulmones de Tricanao no tenían agua por lo que el hombre no murió ahogado, si bien su cuerpo permaneció 5 días en el río Covunco. Jofré también confirmó que “no hubo intervención de terceros, no fue golpeado”.

