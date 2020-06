“Respaldo una reforma política verdadera, no para quedarse en los cargos”

El ex intendente de la ciudad de La Rioja, Alberto Paredes Urquiza se refirió a la posible reforma política que impulsa el gobierno provincial. En este sentido, el ex jefe comunal consideró que “La Rioja necesita una reforma estructural, en la forma de hacer política y en el sistema electoral. Primero, debemos hacer un mea culpa y cambiar lo que haya que cambiar, para que la provincia tenga un verdadero destino productivo y de calidad institucional, que en la actualidad no la tiene.”

DESCARGAR

Además, Paredes Urquiza estableció que le interesa discutir sobre las reformas, inclusive hasta una reforma constitucional: “Me tendrá discutiendo esto, siempre y cuando tenga un fin altruista. Si la reforma sirve para ver como la clase política pretende quedarse en los cargos, entonces no participará.”