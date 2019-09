Reprimieron a trabajadores rurales autoconvocados en Alberdi y Concepción

Trabajadores rurales autoconvocados fueron reprimidos por la Policía, cuando intentaban obstaculizar las elecciones de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), en Concepción y en Alberdi, por considerarlas fraudulentas. “Apenas llegaron los trabajadores rurales a la sede de la UATRE fueron recibidos con golpes de palos, puños, de parte de los vecinos del frente que estaban tomando. No sabíamos quién estaba adentro porque no estaban los de la Junta Electoral. Los trabajadores se plantaron en la puerta y no dejaron entrar a nadie en todo el día y no se votó. Los trabajadores se iban a dirigir a la Policía de Alberdi para constatar, hacer el acta, para dejar constatado que se habían presentado para ser parte de las elecciones. Empezaron a disparar a quemarropa a los trabajadores y poder cobrar la coima de la UATRE. Estamos en Tribunales de Concepción para hacer la denuncia correspondiente con los heridos. Hay compañeros que hasta ayer les sacaban perdigones de la panza. Fue terrible”, comentó Dalinda Sánchez, quien fue expulsada tiempo atrás de UATRE.