Representantes de la Fecier se reunieron con Cristina Fernandez y Urribarri

Productores citrícolas fueron recibidos junto al presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Sergio Urribarri, por la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso. La ex presidenta y precandidata a la Vicepresidencia de la Nación dialogó durante dos horas junto a miembros del bloque Frente para la Victoria – PJ acerca de los graves problemas que atraviesa la cadena de valor y se elaboró una agenda de trabajo común. Dante Grigolato señaló que la fábrica permitió que la sequía sufrida meses atrás, no afectara la oferta en el mercado ya que posibilita el acopio en cámaras. A su turno, Panozzo Galmarello, presidente de la Federación del Citrus, también recordó el trabajo conjunto realizado entre los gobiernos nacional y provincial de Cristina y Urribarri para la construcción en la zona de la principal obra de riego de Sudamérica. “Lamentablemente, los trabajos se paralizaron luego del cambio de gobierno y no hay perspectivas de que se retomen”, indicó el productor, al tiempo que marcó la necesidad de reactivar instituciones del Estado vinculadas a la producción que perdieron jerarquía y capacidad de gestión.