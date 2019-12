Renunció Sampaoli

Jorge Sampaoli renunció a su cargo como entrenador del Santos luego de una campaña record en el club de Brasil. Los motivos de su salida son los mismos que el entrenador hizo públicos durante toda la temporada. Desde que asumió en su cargo, Sampaoli pidió una cantidad de refuerzos de jerarquía que el Santos, con una situación financiera complicada, no pudo traer. De cualquier manera, ante los requerimientos del DT, el club hizo una inversión de casi 80 millones de dólares en 14 refuerzos. Un número que no terminó de convencer al entrenador, que igual se la rebuscó para terminar su paso por el Peixe con una campaña récord: finalizaron subcampeones del Brasileirao con el puntaje más alto en la historia del club desde el 2006. En total disputó 65 partidos, con 35 victorias, 15 empates y 15 derrotas. La deuda pendiente fueron los títulos, porque durante el 2019 quedó eliminado en la primera fase de la Sudamericana, cayó en la semifinal del Campeonato Paulista con el Corinthians y se despidió de Copa do Brasil en octavos de final.

Con la renuncia ya anunciada, ahora las partes deberán resolver la parte legal, porque el técnico tenía contrato hasta finales del 2020. La cláusula de salida era de 10 millones de reales y, aunque el entrenador le pidió al club que la eliminaran, el presidente dejó en claro más de una vez que todavía estaba vigente.

Hoy el futuro del entrenador parece más cerca de Palmeiras que de Racing. El Verdao lo quiere y cuenta con el presupuesto necesario para hacer la inversión que el DT pretende. De cualquier manera, en los últimos días sus representantes se reunieron con gente del club y el salario pretendido por Sampaoli sorprendió a la dirigencia, que también avisó que invertirán, pero responsablemente. Según trascendió, habría pedido cerca de 2 millones de reales mensuales para todo el cuerpo técnico. Más de lo que esperaba el Palmeiras. Igual, es el técnico apuntado y las partes estarían dispuestas a negociar.