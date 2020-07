Remarcan importancia de realizarse pruebas para detectar hepatitis

Así lo recomendó el doctor Sebastián Paredes, médico hepatólogo del Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Hepatitis, cada 28 de julio.

“La recomendación es que todos los que tengan los factores de riesgo, una mínima alteración en el hepatograma o todas las personas, es conveniente que alguna vez en la vida, soliciten a su médico de cabecera realizarse este test”, apuntó.

Los grupos de riesgo son usuarios de drogas endovenosas, aquellas personas que recibieron transfusiones de sangre antes del año 1995 (cuando aún no se realizaba la prueba de hepatitis C, pacientes con múltiples cirugías o tatuajes, y quienes se traten con hemodiálisis.

Esta enfermedad inflama el hígado, tiene al menos cinco tipos conocidos que son virales, la A, la B, la C, la D y la E, causando grandes trastornos a la salud pública mundial ya que, por ejemplo, fue hasta hace poco tiempo, la primer causa de trasplante hepático.

Enemigos silenciosos

El cero tipo B de esta patología es la transmisión sexual, por lo cual es la más común en la población sexualmente activa, por lo cual es muy importante el uso de preservativo para prevenirla.

“La hepatitis C se contagia fundamentalmente a través de la sangre, por micro gotas, partículas de sangre infectada, ya sea al compartir agujas, jeringas, a través de tatuajes, piercing, transfusiones o cirugías no seguras. En el caso de este tipo, en la mayoría de los casos no hay síntomas y cualquiera puede estar infectado sin saberlo, por eso es importante el diagnóstico precoz”, indicó Paredes.

En el calendario de vacunación ya se encuentra disponible las vacunas para la hepatitis A, que se inocula a partir del año de vida a todos los niños, mientras que para el tipo B en nuestro país es universal, es decir para todas las edades y es gratuita.

“Existe un Programa Nacional de Hepatitis, por lo que una vez que se diagnóstica, nos permite hacer la carga viral, estudio de genotipo y brindar los tratamientos correspondientes, que son totalmente gratuitos”, finalizó Paredes.