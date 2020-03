Relatório diário do Ministério da Saúde da Naçao, 24/03/2020

Novo coronavírus COVID-19

O presidente argentino, Alberto Fernández, decretou nesta quinta-feira 19 de março o isolamento social, preventivo e obrigatório até 31 de Março de 2020 para todas as pessoas do país.

Relatório diário 24 de Março de 2020

RELATÓRIO DIÁRIO Nº 20

SITUAÇÃO DO COVID-19 NA ARGENTINA

No momento, na Argentina a maioria dos casos é importada e a transmissão local é detectada em conglomerados, e foram identificados casos de possível transmissão comunitária que estão sob pesquisa. Coexistem no país as estratégias de contenção e mitigação da mortalidade e da transmissão.

Ontem, 36 novos casos de COVID-19 foram confirmados:

– 11 na Cidade Autônoma de Buenos Aires

– 5 na Província de Buenos Aires

– 13 na Província de Santa Fé

– 3 na Província de Córdoba

– 4 na Província de Chaco

Dos 36 casos, 17 correspondem a pessoas com histórico de viagens a uma área com transmissão comunitária, enquanto 5 tiveram contato próximo com casos confirmados. 14 estão sob investigação para determinar o histórico epidemiológico e um caso é de possível transmissão comunitária e se encontra sob análise.

Do total, 39,5% são mulheres e 60,5% são homens.

Em relação às faixas etárias afetadas, 2% dos casos registados correspondem a menores de 14 anos, 79% dos casos são dentre 15 e 59 anos de idade; e 19% dos casos são pessoas de mais de 60 anos.

Na Argentina, foram constatados 1453 casos negativos por laboratório e 1242 casos foram descartados pela investigação epidemiológica.

Até o momento, 52 casos receberam alta médica.

O número total de casos confirmados na Argentina é de 301, dos quais 4 morreram.

As autoridades sanitárias provinciais estão realizando a investigação epidemiológica dos novos casos confirmados, a fim de detectar contatos próximos para que possam cumprir o isolamento domiciliar com o acompanhamento diário estabelecido pelo protocolo.

Áreas definidas pela Organização Mundial de Saúde como de transmissão local ou comunitária de COVID-19:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Para mais informações sobre protocolos e recomendações à população visite o site do Ministério da Saúde da Nação:

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19