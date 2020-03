Relatório diário do Ministério da Saúde da Naçao, 16/03/2020

Destaques:

– Até o momento, na Argentina a maioria dos casos é importada. A transmissão local foi detectada em contatos próximos, sem evidências de transmissão comunitária, e o país continua em fase de contenção.

– Hoje foram confirmados 9 novos casos de COVID-19 foram confirmados hoje. São cinco (5) pessoas na cidade de Buenos Aires, três (3) no Chaco e uma (1) na província de Buenos Aires. Dos 9, 8 correspondem a pessoas com histórico de viagens a uma área de risco, enquanto o restante é um profissional de saúde do Chaco que trabalha em um estabelecimento onde foram atendidos casos confirmados.

– O número total de casos confirmados na Argentina é de 65, dos quais 2 morreram. Os pacientes estão cumprindo o isolamento estabelecido pelas autoridades sanitárias.

– As autoridades sanitárias provinciais estão conduzindo uma investigação epidemiológica dos novos casos confirmados, a fim de detectar contatos próximos para que eles possam cumprir o isolamento domiciliar com o acompanhamento diário estabelecido pelo protocolo.

– O país está em alerta máximo para aumentar a conscientização da vigilância epidemiológica e resposta integrada e oportuna.

– A Argentina continua em fase de contenção a fim de detectar precocemente os casos suspeitos, assegurar o seu isolamento, prestar os cuidados adequados aos pacientes e implementar medidas de investigação, prevenção e controle para reduzir o risco de propagação da infecção na população.

– Na presença de febre e sintomas respiratórios como tosse, dor de garganta, dificuldade em respirar e tendo estado em áreas com circulação de vírus ou tendo estado em contato com um caso confirmado ou provável, a população é instada a fazer contato imediato com o sistema de saúde, encaminhar o histórico de viagens e evitar contato social. É importante seguir as recomendações da jurisdição em que reside no que diz respeito ao modo de consulta.

– As pessoas que entram no país e que tenham estado em áreas onde o novo coronavírus é transmitido (China, Coreia do Sul, Japão, Irão, Europa, Estados Unidos, Chile e Brasil) devem ser colocadas em isolamento preventivo durante 14 dias e não devem ir a locais públicos, como trabalho, recreação, esportes e ambientes sociais. As recomendações são dinâmicas e dependem da evolução da situação local e global.

– A equipe de saúde em todo o país, do setor público, previdência social e setor privado, é instada a permanecer vigilante e seguir as recomendações em vigor nesta fase, que estão disponíveis no site do Ministério da Saúde.

– Para mais informações sobre recomendações para a população e protocolos visite o site do Ministério da Saúde: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

– Para mais informações sobre a situação global da COVID-19 vá para o site da Organização Mundial da Saúde (OMS):

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/