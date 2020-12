Relanzaron el libro “No al ALCA”: “Fue un punto altísimo en la lucha”

La Cumbre de las Américas de Mar del Plata de 2005 significó un momento histórico para la región. Los líderes latinoamericanos Lula da Silva, Néstor Kirchner y Hugo Chávez se opusieron al acuerdo de libre comercio y le dijeron que no al entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush.

DESCARGAR

“De esos escombros que significó decirle que no al proyecto imperial de Norteamérica surgieron organizaciones. Por supuesto no fueron definitivas, hubo recaídas con Mauricio Macri y Jair Bolsonaro, con proyectos anti integración”, dijo Néstor Restivo, investigador del libro “No al ALCA”.

El texto se relanzó y su redactor aseguró que “rescata la lucha latinoamericana desde la perspectiva de los sindicatos y organizaciones sociales”. También adelantó que en esta edición se incorporan más testimonios como el de Evo Morales.

“Al fracasar en ese intento de consolidar el neoliberalismo, comenzaron a promover más acuerdos bilaterales para fracturar la región”, analizó Restivo y agregó: “Cuando llegó Barack Obama hubo un margen de autonomía más grande y con Donald Trump hubo mucha presión de Mike Pompeo para acosar a Bolivia y Ecuador, en algunos lugares lo logró con el lawfare”.

“América Latina aprovecha cuando puede los espacios que tiene para mejorar autonomía, el no al ALCA fue un punto altísimo en la lucha y hay otros momentos históricos de retroceso”, finalizó el periodista.