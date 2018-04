Recomiendan vacunar a niños de entre 1 a 4 años independientemente de la dosis que tengan

Tras haberse conocido un caso de sarampión en una niña de la Ciudad de Buenos Aires que no había viajado y no estaba vacunada por la edad, se encendieron las alertas sanitarias en el país. Albana Gavini, referente del Programa Ampliado de Inmunizaciones, explicó que esperan los resultados de los análisis de la paciente que contrajo el virus para poder determinar de dónde llegó y cuál es la medida a tomar. Sin embargo explicó que se vacunarán a niños de entre 1 a 4 años independientemente de las dosis que tengan.

Gavini habló con Duros de callar, y recordó que en América el virus no circulaba, mientras que en Entre Ríos no había casos de sarampión desde el año 2000. Lo que se espera es contar con los resultados de los análisis de la paciente de ocho meses que contrajo el virus. Allí se constatar de dónde llegó y que se debe tener en cuenta. “En el país no ha habido brotes y los casos que se han presentados son contraídos en personas que han viajado a Europa o Asia, donde hay un alto número de casos de sarampión”.

La funcionaria provincial, recordó que el sarampión es un enfermedad viral y es altamente contagiosa. Tiene un periodo de incubación de siete a 10 días, luego de ese lapso se presentan los síntomas. Genera fiebre, dolores musculares y exantema (erupción de la piel, de color rojizo y más o menos extensa). Si bien el sarampión no es una enfermedad grave, lo que se debe tener en cuenta son las complicaciones tales como la meningitis y neumonías.

Por último, Gavino mencionó que la vacuna contra el sarampión se aplica en niños de un año y su refuerzo es en el ingreso escolar (cinco a seis años). En este sentido mencionó que se vacunará a niños de 1 a 4 años independientemente de las dosis que tenga. Los centros de salud y los hospitales cuentan con las dosis de vacunas.