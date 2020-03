Recomendaciones a tener en cuenta para evitar el golpe de calor en niños

La Jefa de pediatría del hospital Shestakow, Dra. Gabriela Lafi dio recomendaciones para evitar el golpe de calor y detalló los síntomas a los que se debe estar atentos.

En diálogo con LV4, la profesional mencionó que los niños pueden manifestar tener sed “tener la boquita seca, puede estar con náuseas, vómitos o puede no querer comer. Puede estar con un llanto inconsolable, estar irritable. Los chicos un poco más grandes pueden decir que les duele la cabeza y ante esos síntomas tenemos que actuar. Hablamos en realidad de agotamiento por calor, todavía no llegamos al golpe de calor o sea que podemos tener algunas herramientas como para no llegar a eso”.

La Dra. Lafi enumeró: ofrecerles agua fresca, que puede tener una pizca de sal, para ayudar a la retención de líquidos.

Tener sales de rehidratación oral, que pueden comprarse en la farmacia y se preparan con agua potable.

En el caso de los lactantes, las madres deberán estar atentas a estar bien hidratadas y ofrecerles frecuentemente el pecho.

Mantener a los niños en lugares frescos y ventilados. Desvestirlos, bañarlos ofrecerles agua, en lugar de jugos o bebidas gaseosas y evitar la exposición al sol.

En caso de alguna duda, o si los niños tienen fiebre, siempre se deberá consultar al pediatra o bien concurrir a centros asistenciales.