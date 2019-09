“Reclaman la ley de Emergencia Alimentaria y acá están de fiesta”

El diputado nacional José Cano criticó al oficialismo provincial, que organizó un asado para homenajear al candidato a presidente del Frente por Todos, Alberto Fernández, quien visitó la provincia el miércoles, en medio del reclamo de la ley de Emergencia Alimentaria, que ayer se aprobó. “La preocupación es de la boca para afuera. Esto es parte del doble discurso, de utilizar a los pobres y de la necesidad de los que menos tienen para ponerlos en la escena política. No puede ser que el día que el Congreso está sesionando una norma de esas características, hacen un asado para más de 5.000 personas, una cena factuosa en el Sheraton. No tenemos ley de acceso a la información pública así que tampoco se sabe de qué manera se utilizan y se ejecutan los fondos públicos. No puede ser que los que reclaman la ley de emergencia alimentaria y nutricional, y la gente esté acampando en la Capital Federal, acá se esté de fiesta, sobre todo por un candidato a presidente que forma parte de un acto oficial en una escuela de la Banda del Río Salí, en los festejos del Día del Maestro, transformando una vez más en un acto político partidario, con la responsabilidad y el rol que tiene el Estado. El Estado es de todos, no de una facción política”, se quejó Cano.