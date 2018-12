Reclaman iluminación y arreglo de calles en el barrio Cáritas

Griselda Saucedo, vecina de la esquina de Juan Savall y Aramburu (barrio Cáritas), manifestó que en ese sector se encuentran con falta de iluminación y el creciente monte de un sitio baldío.

“La calle quedó fea después del trabajo de cloacas. El barro los días de lluvia, la cantidad de mosquitos que proliferan acá, no hay con qué combatir. Pedimos que nos vengan a arreglar el alumbrado público. Hace varios meses pasamos por esto, me cansé de pedir. Fui a la DPEC. Nos mandaron a la Municipalidad. Fuimos también ahí. Llega la noche y no se puede estar de los bichos. Los vecinos presentaron nota al Municipio reclamando alumbrado y el tema de la calle que por la cloaca quedó la calle un desastre”.