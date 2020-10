Rechazaron el Juicio Abreviado para José Allende

El tribunal de juicio integrado por José María Chemez, Alejandro Cánepa y María Carolina Castagno declaró inadmisible un acuerdo de Juicio Abreviado en tres causas contra José Allende. El exdiputado está imputado por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y amenazas contra el periodista Martín Carboni y la ministra de Salud, Sonia Velázquez.

Por unanimidad, el Tribunal declaró la “inadmisibilidad” del acuerdo entre los representantes del Ministerio Público Fiscal, Laura Cattaneo, Álvaro Piérola y Leandro Dato, y la defensa del exlegislador y titular gremio UPCN, que integran Leopoldo Lambruschini, Julio Federik y Marcos Rodriguez Allende. El tribunal no compartió la calificación legal de los fiscales, que cambiaron la figura de Coacciones agravadas por la de Amenazas. En cuanto a los presuntos hechos de corrupción, cuestionaron que no se presentó suficiente prueba respaldatoria en el informe pericial tomado de referencia para el acuerdo. Los jueces también objetaron que los fiscales no incluyeron embarcaciones, autos y caballos de Allende entre los bienes a decomisar.

Los abogados de Allende habían alcanzado un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, mediante aceptaba la responsabilidad de los delitos por los cuales fue acusado, a cambio una pena dos años y ocho meses de prisión condicional, la entrega de dos casas en Paraná y una multa de 3 de millones de pesos.