Rechazan la criminalización de la protesta del gobierno de Jujuy

En el programa “El verano nuestro” Jorge Angulo, referente del Consejo de Pueblos Originarios se refirió a la decisión del gobierno Gerardo Morales contra las marchas, y dijo: “estamos en una mesa de diálogo instalando mesa de trabajo con el gobierno provincial, producto del plan de lucha que hemos determinado y aprobado desde el mes de noviembre, hace muchísimo tiempo.

En realidad, venimos buscando el diálogo con el gobierno justamente ante la negativa de ellos. Hemos profundizado la medida de lucha el día 15 de diciembre en la cual hemos protagonizado una movilización masiva, alrededor de 7.000 hermanos han bajado de toda la provincia, de las diferentes organizaciones y producto del no diálogo que hay con el gobierno, producto de esa jornada de lucha hemos logrado una mesa de negociaciones, esta mesa de trabajo que estamos sosteniendo ahora.

Pero la verdad que hemos sido sorprendidos el día jueves con una lluvia de denuncias, para los referentes de las diferentes organizaciones y además la criminalización a las propias organizaciones por haber participado de esta jornada de lucha.

No sabemos cuál es la intención que tienen, pero nosotros si analizamos en el fondo esta situación, creemos que por ahí no van a lograr el objetivo que es corrernos del eje del que estamos planteando, en la cual estamos sentados en esa mesa porque necesitamos si o si resolver realidades concretas que tenemos hoy atravesados por nuestros espacios, no solamente por las organizaciones.

Me parece que el problema grande que tenemos y que venimos planteando nosotros, atraviesa toda la sociedad jujeña. Hemos encarado tres temas principales de debate en estas mesas y yo pienso que incomodan porque en realidad tocan muchos intereses de los sectores poderosos en Jujuy, así que hemos planteado principalmente que se haga una trabajo y una mesa de trabajo en conjunto con el gobierno para resolver la problemática de tierras en Jujuy, la regularización de tierra tanto en las comunidades indígenas y los sectores campesinos, en los sectores sociales se necesita una regularización de las tierras para vivir.

Hemos planteado también que necesitamos que en Jujuy se reactive la cuestión económica y se genere diez mil puestos de trabajo en la cual estamos predispuestos a trabajar en conjunto, en la generación de propuestas, proyectos e incluso de animarnos a sentarnos como ya lo venimos haciendo desde la cámara de diputados, donde se puedan plantear proyectos en conjunto para poder destrabar estos conflictos.

El otro gran tema como ya es de público conocimiento tiene que ver con la gestión alimentaria, con los papeles que vienen jugando los espacios en ausencia del estado en todos los lugares tanto de la cuestión urbana y rural de la gestión alimentaria con los merenderos y los comedores, así que tenemos más puntos para tocar, pero nos hemos centrado en esos tres temas de debate.

Algo que ha hecho este gobierno de crear una propia ley para criminalizar la protesta y en ese sentido siempre hemos denunciado nosotros este derecho que tenemos a protestar, así que el día 15 fue una marcha re contra pacifica que hemos respetado todos los protocolos, es más somos los principales que empezamos a hablar, a difundir y a concientizar sobre lo que es el protocolo contra la pandemia.

En nuestra marcha se está hablando constantemente sobre el distanciamiento, llevamos siempre cuando tenemos actividades jornadas de lucha nuestro propio botiquín y nuestros equipos de salud son los principales que están trabajando, la verdad no sé qué argumentos pueden tener ellos para poder hacer esto que están haciendo.

Ayer hemos designado un abogado, la doctora Mariana Vargas es la que va a hacerse cargo de todas las contravenciones y causas que nos hicieron tanto a los referentes como a las organizaciones, en ese sentido estará ella que ya hizo ayer la presentación ante el juzgado porque nos dieron dos días para presentarnos y de ahí tendríamos que esperar el llamado, y bueno cuando empezarían las situaciones para presentarnos en eso.

Y sabemos que estas causas que nos genera el gobierno son para amedrentar o para generarnos dinero, porque las causas son multas grandísimas y económicas, es prisión o hay que pagar una multa. Pero bueno no sabemos cómo va a ser esto.

Ayer hemos tenido esta reunión con nuestra abogada que nos ha orientado y se está haciendo cargo, mañana (miércoles 13) vamos a hacer una conferencia de prensa provincial, acá en Plaza Belgrano frente a Casa de Gobierno, la cual estamos invitando a todos los medios a también a los que puedan transmitir, los que puedan estar presentes ahí estaremos, a las 10 de la mañana haciendo esta conferencia de prensa.”