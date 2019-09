Agustin Gigli, docente de la Escuela 767 (ex normal), en diálogo con el móvil de Radio Nacional, contó sobre el encuentro realizado por personal del establecimiento, que convocó a los alumnos, aunque todavía no hay clases, al no tener respuesta firme sobre los pedidos de habilitaciones de los trabajos en el edificio escolar.

Móvil y Foto: Andrés Campos