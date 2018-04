Marcha por el fallecimiento repentino de una niña en el Hospital Urquiza

La marcha se realizará el próximo miércoles a las 20,30 horas con concentración en 9 de Julio y Perón, desde dónde se dará una vuelta alrededor de Plaza Ramírez hasta finalizar en el edificio de Tribunales. La niña Catalina de Gracia tenía cinco años y murió tras ser llevada 7 veces a la guardia del Hospital Urquiza y una vez a la Nueva Maternidad Concepción. La causa de la muerte no quedó clara y ante un posible caso de mala praxis, sus padres Florencia Caminos y Cristian De Gracia radicaron una denuncia en Tribunales para que se investigue la causa del deceso. La investigación recayó en manos de la fiscal Gabriela Seró, quien mantiene contacto con los denunciantes pero hasta el momento no se pudo determinar lo que sucedió. La nena fue sometida a una autopsia en Oro Verde dónde se reflejó que sus órganos estaban en buen estado. Se ordenaron estudios de anatomía patológica cuyos resultados no se conocen.