Realizan recorridas solidarias para ayudar a personas en situación de calle

La directora y voluntaria de la ONG Haciendo Lío, Marina Muro, lamentó las cinco víctimas fatales por la ola de frío y señaló que desde su organización buscan “garantizar la asistencia y la contención a las personas que están en situación de calle”. En diálogo con Mil gracias, sostuvo que “a través de voluntarios se busca ayudar con un plato de comida” y precisó que realizan recorridas en distintas zonas. “Las historias de cada uno son diferentes, pero siempre son tristes. No solo no tienen para comer, sino que tampoco tienen familia ni amigos”, explicó. En tanto, expresó que solo un 10 por ciento está en condiciones de ingresar a un refugio, ya que el 90 por ciento de las personas que están en situación de calle no tienen DNI”.