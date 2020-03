Realizan controles sobre el manejo y uso de la Tarjeta AlimentAR en Paraná

Nicolás Mathieu, secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Paraná, se refirió al control que se realiza desde la comuna, en conjunto con el Banco Nación y Defensa del Consumidor, respecto de la utilización de la tarjeta AlimentAR. En este sentido, indicó que el plástico está habilitado para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. Si bien no se han dado irregularidades en comercios habilitados para su recepción, sí se han obtenido denuncias, ya que se ofrecían por redes sociales, celulares a cambio de obtener el plástico y también se denunció a comercios que no vendían alimentos por intentar recibirla. “Es prioridad de la gestión municipal que no exista ninguna irregularidad en el uso de la misma”, cerró.

En Paraná son 7.772 los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar y corresponde a quienes tengan hijos menores de seis años y son beneficiarios de la AUH. En caso de tener un hijo la carga es de cuatro mil pesos o de seis mil si son dos o más.