Raúl Ulloa “Desafío a cualquiera que me diga que tengo miedo”

LAS RAZONES POR LAS CUALES NO PARTICIPARÁ DE LAS ELECCIONES EN GIMNASIA JUJUY

Desde la “Agrupación Celeste y Blanca 1988” confirmaron que no participarán de las próximas elecciones en el Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

En un extenso dialogo con Radio Nacional, Raúl Ulloa brindó los detalles que motivaron la decisión de no participar en las próximas elecciones “Un poco molesto conmigo mismo por que teníamos expectativas y un apoyo importante; así se dieron diferentes circunstancias que nosotros venimos presentando desde septiembre en fiscalia de estado , la semana pasada accedimos al padrón que enviaron a fiscalia con el criterio de un año de antigüedad; controlando el padrón advertimos que dos integrantes de la actual comisión directiva no eran socios, no están dadas las condiciones para una elección, buscábamos que voten todos los socios y no solamente los que tenían un año de antigüedad ”

“Luego de la catarata de renuncias nosotros consideramos una verdadera acefalía, hoy nos enteramos que estos dos integrantes de la comisión abonaron lo adeudado para ponerse al día, lo que permitiría que todos los socios podemos pagar lo adeudado y votar”

“Consideramos que no es el momento para ir a una elección cuando lo más importante que se está manejando es que no se vote, lo que habría que hacer ante esta acefalía era que voten todos los socios”

“Nosotros queremos elecciones , la comisión directiva nunca reconoció la acefalía de poder , no se puede comandar un club sin cargos tan importantes en función, el balance debería haber sido presentado en abril ; yo me pregunto ante esta situación quien va a firmar el balance”

“Gimnasia está a dos puntos del descenso, no tenemos que jugar con esto; esperábamos una elección amplia”

“A los que me gritaban que tengo miedo, les respondo que si hubiera tenido miedo no hubiera estado 24 años en Gimnasia; entre al club con 33 años sacando la bandera del remate del estadio; el miedo no es parte de mi personalidad”

“Hay mucha gente que no se mete en esto, me convencieron para entrar nuevamente a Gimnasia, hoy fue un día emocionante, sabía que podía aportar mucho con un plan hermoso para cuatro años; en ocho años no fuimos protagonistas y esto es muy preocupante por que estamos peleando el descenso”

“Tengo derecho a pensar en mi , el martes no me dejaban entrar al Club ya sin concretarse la asamblea ; cuando me atacan tienen que conocer la historia”

“Hay gente que quiere gobernar , pero primero hay que participar ; era necesaria una apertura al socio ante estas circunstancias , el vice presidente tercero hoy es el presidente ”

“Lo desafío a cualquiera que me diga que tengo miedo de ir a elecciones ”

“Cuando me fui de Gimnasia prometí dos cosas, primero pagar la entrada por que me embolan los mangueros , no como ahora que le están regalando las entradas a la hinchada y el segundo tema, en ocho años nunca hablé de afuera”

Por último afirmó “Desafío a muchos hinchas a ver si quieren más a Gimnasia que yo, amo al club”